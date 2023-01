Osmanlı’nın ‘Gül Bahçesi’ Bayındır

Dünyanın birçok ülkesi ekonomik krizler, açlık ve yokluklarla boğuşa dursun bizler 2023 ile birlikte yeni umutlara da yelken açtık. Türk basının dev çınarı Yeni Asır bu kez Osmanlı döneminde 'Gül Bahçesi' diye anılan İzmir'in mis kokulu ilçesi Bayındır'da. Hiç şüphesiz, 'bacasız sanayi' diye anılan çiçekçilik sektörü Bayındır ekonomisinin can damarını oluşturuyor. Çiçekçiliğin başkentinde, sektör küresel ölçekli pandemide yara alan iş kollarından sadece biri.

SÜT ÜRETİMİNDE DE ÖNDE

2019'da başlayan ve etkileri 2022'ye kadar süren küresel pandemi, çiçekçiliğe de büyük darbeler vurmuş. Birçok işletme, talebin neredeyse sıfıra düştüğü piyasa koşullarında zor günler geçirmesine rağmen direnerek ayakta kalmayı başarmış. İyi haber ise şu; Hollanda ile yarışan sektörde ihracat kapıları tekrar açılmış. İç piyasada yaşanan talep artışı nedeniyle üretici yarınlara umutla bakıyor. Bayındır'ı sadece çiçekçilikle değerlendirmek olmaz. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra zeytincilik de ön planda. Şu kadarını belirtelim: Küçükmenderes havzasında Bayındır süt üretiminde Tire ve Ödemiş'in kat ve kat önünde.

'2002 YILINDAN SONRA ÇİFTÇİ REFAHA KAVUŞTU'

Bayındır'da dolaşırken ilçenin en büyük tarım işletmelerinden birinin sahibi Mehmet Hampa (49) ile karşılaşıyoruz. Kendisini, 'Doğuştan çiftçiyim' diye tanımlıyor. Bizi, öğle yemeği için lokantaya davet ediyor. Tok olduğumuzu söyleyip, teşekkür ediyoruz. Ayak üstü sohbet başlıyor. "Bu yıl silajlık mısır, şeker darı ve buğday ektim, iyi para kazandım" diyor. Tarımda son yıllarda maliyetlerin arttığını ancak çiftçinin ürününün de para ettiğini belirtiyor: "2002'den sonra uygulanan tarım politikaları ile Türk çiftçisi iyi paralar kazandı. Bunu kimse inkar edemez. Pandemiden sonra, dünyada yaşanan kriz ile birlikte ithal gübre, tarımsal ilaç ve tohumlarda dövize bağlı artışlar yaşansa da desteklemeler ile üretimde devamlılık sağlandı."

UZUN YILLAR HAYALİNİ KURDU DÜKKANIN ADINI 'HAYAL' KOYDU

Bayındır'ın çiçeklerle bezeli mis kokan caddelerinde ilerliyoruz. Kadın esnaflardan Neriman Demirezen güler yüzüyle bizi işyerine buyur ediyor. 37 yaşında, iki çocuk annesi ve en önemlisi girişimci ruha sahip bir iş kadını. Söze, 'Hayaldi gerçek oldu' diye başlayarak anlatıyor: "Uzun yıllar, hep böyle bir işyerine sahip olmanın hayalini kuruyordum. İlk önce Bayındır'da, ardından da Tire'de ikinci şubemi açtım. Yaşama dair en büyük hayalim gerçekleşince de işyerimin adını 'Hayal' koydum. Selçuk'ta da yeni bir şube açmayı planlıyorum. Dükkanlarımı açarken ucuz esnaf kredilerinden faydalandım. İşlerimiz son derece iyi. 2023'ten ülkem adına son derce umutluyum."

'ET VE SÜTTE ÜRETİCİ İLE TÜKETİCİ DENGESİ KORUNMALI'

Yolumuz, ilçeye 4 km uzaklıktaki Karahalili köyüne düşüyor. Köy kahvesinde 'Leblebici Besicilik'in' sahibi, genç üretici Ahmet Tolan'ı dinliyoruz. Dededen toruna hayvancılıkla uğraştığını ve işini severek yaptığını belirtiyor. Köyde, 200 baş hayvanı olduğunu ve özel firmalara toptan et temin ettiğini öğreniyoruz. Et ve sütte, üretici ile tüketici arasındaki dengenin korunmasının önemli olduğunu belirterek anlatıyor: "Küresel ölçekli krizin ülkemize yansımaları hem üreticiyi hem de tüketiciyi dönem dönem zorlasa da akılcı politikalarla bu zorlukları aşmayı başardık."

