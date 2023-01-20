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Haberler İzmir AK Partili Kaya'dan Soyer'e: Başlayıp bitirdiğin bir iş var mı?

AK Partili Kaya'dan Soyer'e: Başlayıp bitirdiğin bir iş var mı?

20.1.2023

AK Partili Kaya’dan Soyer’e: Başlayıp bitirdiğin bir iş var mı?

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in, "İzmir'e şaşı bakıyorlar" sözlerine yanıt verdi. Kaya, "Başlayıp da bitirdiğiniz bir iş var mı?" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hükümetin Halkapınar-Otogar metro hattı için 3 bin bütçe ayırmasını eleştirdi. Soyer, "İzmir'e şaşı bakıyorlar" çıkışında bulundu.

Soyer'e yanıt AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'dan geldi. Kaya, "Yalan söyledikçe batıyor. Bir yalanı daha yeni ortaya çıkmış, şimdi de "İzmir'e şaşı bakıyorlar" demiş. Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin! Daha otogarı yapamamışsın, metrosundan bahsediyorsun. CHP'nin 25, senin 4'üncü yılın doldu. Başlayıp da bitirdiğiniz bir iş var mı?" dedi.

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