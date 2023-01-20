CHP’de görevden alınan yöneticilerden isyan

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, geçtiğimiz Pazartesi günü MYK tarafından görevden alınan eski il yöneticileri ile, il başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda Aslanoğlu'nun, eski il yöneticilerine görev yaptıkları 3 yıl için teşekkür ederek, plaket verdiği öğrenildi. Aslanoğlu'nun önceki dönem yöneticilerine, "Yine hep birlikteyiz, ilçelerdeki saha çalışmalarında birlikte olacağız" dediği aktarıldı. Eski yönetimin görevden alınma sebebini sorması üzerine Aslanoğlu'nun "Ben buraya yeni geldim geçmişle ilgili bir yorum yapamam" dediği iletildi.

DAYATMA GİBİ ALGILANDI

Aslanoğlu'nun yapılan toplantıda yaşanan sürece ilişkin de açıklama yaparak, "Yeni yönetimi oluştururken ben metropollerden 4-5 isim istedim. İlçelerden Çiğli, Gaziemir, Balçova ve Güzelbahçe de isim getirdi ama hiçbiri alternatifli gelmedi, tek ya da 2 isim verdiler. Bu da bir dayatma gibi algılandığı için ben bu isimleri yazmadım. O ilçelerden başka arkadaşların da yazılmasını engelledim. Liste buradan genel merkeze gidince bazı değişiklikler olmuş, bu da doğaldır, olur böyle şeyler. Normal karşılıyorum" dediği iddia edildi.

'BİZE YETERSİZ DENİLDİ'

İl yöneticilerinin ise, "Çok kırgınız, üzgünüz, bize yetersiz denildi, bir algı oluşturuldu. Gelen arkadaşların bizden ne fazlalığı var merak ediyoruz. Siyasette 20 yıldır varız, hiç böyle incitilmedik. Bizi hep oyaladılar, 'Bekleyin, ben görevdeyim, daha ölmedim, aman susun, bu süreçleri konuşmayın, ben daha istifa etmedim' dediler. Biz de sustuk, organize olmamızı engellediler" siteminde bulunduğu, Aslanoğlu'nun ise, " Yeni yönetimle birlikte ortak çalışma yapalım, seçime 100 gün var, size ihtiyacımız var" dediği öne sürüldü.

Görevden alınan il yöneticilerinin yeni il başkanı Aslanoğlu'na "Bizim ne eksiğimiz vardı" diye sitem ettiği öğrenildi