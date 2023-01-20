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Haberler İzmir İzmir'de depremde evlerini kaybeden vatandaşlardan Bakan Kurum’a konut teşekkürü

İzmir'de depremde evlerini kaybeden vatandaşlardan Bakan Kurum’a konut teşekkürü

İzmir’de 30 Ekim 2020 yılında yaşanan depremle yıkılan Rıza Bey Apartmanı yerine yeni yapılan konutları inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile selamlaşan bir depremzede yapılan konutlardan çok memnun olduklarını söyleyerek Bakan Kurum’a teşekkür etti.

İHA

20.01.2023, 13:46

İzmir’de depremde evlerini kaybeden vatandaşlardan Bakan Kurum’a konut teşekkürü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine yapılan konutları inceledi. İncelemede, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile birlikte AK Partili ve MHP'li milletvekilleri de bulundu.



İnceleme esnasında İzmirli bir depremzede, Bakan Kurum'a yapılan konutlar için teşekkür etti. Bakan Kurum'la bir süre sohbet eden depremzede, binaların yalıtımlarından çok memnun olduklarını ısınmak için henüz doğal gaz dahi kullanmadıklarını belirtti. Bakan Kurum, daha sonra Rıza Bey Apartmanı'nın ardından Bayraklı'daki rezerv alanda yeni inşa edilen TOKİ konutlarına geçti.

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