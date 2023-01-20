İzmir’de öğrenciler karnelerini aldı

İzmir'de 2 bin 692 okuldaki 30 bin 151 derslikte eğitim öğretim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 774 bin 577 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Kızıltoprak ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, öğrenciler halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Karnesini alan 1'inci sınıf öğrencisi Azad Çınaralper ilk kez bu heyecanı yaşadığını, mutlu olduğunu belirterek tatilde sinemaya gitmek istediğini söyledi.