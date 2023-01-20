  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de öğrenciler karnelerini aldı

İzmir'de öğrenciler karnelerini aldı

2022- 2023 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle birlikte İzmir'de 774 bin 577 öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

AA

20.01.2023, 13:09

İzmir’de öğrenciler karnelerini aldı

İzmir'de 2 bin 692 okuldaki 30 bin 151 derslikte eğitim öğretim gören okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki 774 bin 577 öğrenci, birinci dönem karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Narlıdere İlhan Onat İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine Vali Yardımcısı Fatih Kızıltoprak, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de katıldı.

Öğrencilerle sohbet ederek karnelerini veren Kızıltoprak ve beraberindekiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programda, öğrenciler halk oyunu gösterisi ve müzik dinletisi sundu.

Karnesini alan 1'inci sınıf öğrencisi Azad Çınaralper ilk kez bu heyecanı yaşadığını, mutlu olduğunu belirterek tatilde sinemaya gitmek istediğini söyledi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA