İzmir’deki tarihi çarşıyı yine su bastı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu.

Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin birçok noktasında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı da su bastı. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bölge esnafından Abdullah Öner, "Aklımız erdiğinden beri burası böyle. Bir çözüm bulmuyorlar. Gelip bakıyorlar sonra gidiyorlar. Bu bizim değil belediyenin yapacağı bir iş. Tüm esnaf mağdur. İki damla yağmur düşünce aynı manzara. Dükkana su girmesin, diye burada bekliyoruz. Müşteri hana giremediği için yemeklerimizin hepsi kaldı. Çözüm istiyoruz" dedi.

Yaşar Kurt ise "Senelerdir değişen bir şey yok. Hep aynı manzara. Muhtemelen giderlerde sorun var. Buna çözüm bulsunlar. Sıkıntımız büyük. Mecburen dükkanımıza su girmesin, diye bekliyoruz" diye konuştu