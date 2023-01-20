  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki tarihi çarşıyı yine su bastı!

İzmir'deki tarihi çarşıyı yine su bastı!

İzmir'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkilerken, tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki iş hanını su bastı. Esnaf, biriken suları tahliye etmeye çalıştı. Duruma isyan eden çarşı esnafı, "Aklımız erdiğinden beri burası böyle. Bir çözüm bulmuyorlar. Bu bizim değil belediyenin yapacağı bir iş. Tüm esnaf mağdur. İki damla yağmur düşünce aynı manzara. Dükkana su girmesin, diye burada bekliyoruz" dedi.

DHA

20.01.2023, 17:35

İzmir’deki tarihi çarşıyı yine su bastı!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından İzmir'de sağanak etkili oldu.

Öğleden sonra aniden bastıran kuvvetli yağmur, kentin birçok noktasında su birikintilerine neden oldu. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Küçük Demirhan İşhanı'nı da su bastı. Esnaf, biriken suları kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Bölge esnafından Abdullah Öner, "Aklımız erdiğinden beri burası böyle. Bir çözüm bulmuyorlar. Gelip bakıyorlar sonra gidiyorlar. Bu bizim değil belediyenin yapacağı bir iş. Tüm esnaf mağdur. İki damla yağmur düşünce aynı manzara. Dükkana su girmesin, diye burada bekliyoruz. Müşteri hana giremediği için yemeklerimizin hepsi kaldı. Çözüm istiyoruz" dedi.

Yaşar Kurt ise "Senelerdir değişen bir şey yok. Hep aynı manzara. Muhtemelen giderlerde sorun var. Buna çözüm bulsunlar. Sıkıntımız büyük. Mecburen dükkanımıza su girmesin, diye bekliyoruz" diye konuştu

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA