Bakanlık rakamları açıkladı: İzmir’e 112 milyar 909 milyon TL’lik yatırım kazandırıldı

Bakanlık, İzmir'e yapılan yatırımlarla ilgili açıklama yaptı. 2003 yılında İzmir'de 430 kilometre bölünmüş yol uzunluğu olduğu, 529 kilometre daha bölünmüş yol yapılarak bu yol uzunluğunun 959 kilometreye ulaştırıldığı belirtildi. 367 kilometrelik 'bitümlü sıcak karışım' (BSK) kaplamalı yol uzunluğunun da toplam 972 kilometreye çıkarıldığı kaydedildi. Açıklamada, "2003-2022 arasında 426 kilometre uzunluğundaki İstanbul-Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi, 56 kilometresi otoyol ve 40 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 96 kilometre uzunluğundaki Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, İzmir Çevre Yolu, Konak Tüneli başta olmak üzere şehir içi ve şehirlerarasında ulaşım konforunu artıran projeleri tamamlayarak İzmirlilerin hizmetine sunduk. Devam eden Torbalı-Ödemiş-Kiraz Yolu, Selçuk-Ortaklar-Aydın Yolu, İzmir-Turgutlu Ayrımı-Kemalpaşa-Torbalı Yolu projelerinin aralarında yer aldığı projelerimizi bitirmek için de çalışmalarımız hızla devam ediyor" denildi.

'ANKARA-İZMİR HIZLI TREN HATTI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

İzmir il sınırları içerisinde 571 kilometrelik demir yolu ağı bulunduğu, projelerle demir yollarında altyapının yenilendiği, taşımacılıkta önemli rol üstlenen ve bölgenin ticaretinin gelişmesine katkı sağlayan Kemalpaşa Lojistik Köyü'nün tamamlandığı kaydedildi. İzmir-Ankara hızlı tren hattı projesi için 2023 yılında 13 milyar lira bütçe ayrıldığı, projenin tamamlanmasıyla birlikte Ankara-İzmir arası seyahat süresinin 3,5 saate düşeceği vurgulandı. İzmir'in trafik sorununa kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı iş birliğine gidilerek yapılan İZBAN projesi ile de İzmir'in bir uçtan bir uca bağlandığı belirtildi.

İzmir'in yurt dışına açılan penceresi Adnan Menderes Havalimanı'nın dış hatlar terminal binasının yenilendiği kaydedilerek, "Denizcilik sektöründe yaptığımız yatırımlarla turizm sektörünün ve balıkçılığın gelişmesini sağladık. Çeşme Balıkçı Barınağını turizm limanı olarak geliştirirken, Mordoğan Balıkçı Barınağı, Sığacık Yat Limanı, Eski Foça Balıkçı Barınağı, Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı, Çeşme Yat Limanını inşa ettik ve İzmir Limanı'nın yeni silo sahasında iyileştirmeler yaptık. Çandarlı (Kuzey Ege) Limanı'nda da çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

'ULAŞIM VE İLETİŞİM İÇİN 48 MİLYAN 569 MİLYON TL'

Haberleşmede de İzmir'in altyapısının iyileştirildiği, fiber optik kablo uzunluğunun 2 bin 43 kilometreden 23 bin 878 kilometreye çıkarıldığına dikkat çekildi. İzmir'de 5 milyon 121 bin hızlı internet abonesinin bulunduğu, bugüne kadar İzmir'in ulaşım ve iletişim yatırımları için toplam 48 milyar 569 milyon lira yatırım yapıldığı, devam eden projelerin yatırım bedelinin de 64 milyar 340 milyon TL'ye ulaştığı bildirildi. Açıklamada, böylece son 20 yıllık dönemde İzmir'e 112 milyar 909 milyon liralık yatırım kazandırıldığının belirtildi.

'İZBAN PROJESİNİ HATIRLATIRIZ'

Doğu, batı; kuzey, güney fark etmeksizin Türkiye'nin dört bir yanında yatırım yapıldığı vurgulanarak, "Yıllardır bir arpa boyu yol alamayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üzerine düşen görevleri yerine getirmeyip, algı operasyonu derdine düşmektedir. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce Bakanlığımızın iş birliği ile tamamlanan İZBAN projesini hatırlatırız. Bütün ithamlara, iftiralara rağmen milletimize duyduğumuz hizmet aşkımız daima devam edecektir. Hiçbir şey ortaya koymayıp, bizim üzerimizden gündeme gelmeye çalışanları vatandaşlarımız da görmektedir. Doğruları ve yalanı ayırt eden milletimizin, hesap soracağı günler de yakındır" denildi.