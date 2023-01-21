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Haberler İzmir ‘Çevreci kampüs’ fikirleriyle ödül aldılar

‘Çevreci kampüs’ fikirleriyle ödül aldılar

21.1.2023

‘Çevreci kampüs’ fikirleriyle ödül aldılar
İZMİR Üniversiteleri Platformu'nun 'üniversitemde sürdürülebilirlikle ilgili ne yapılabilir' temasıyla düzenlediği 'Akıllı Kampüs Fikir ve Proje Yarışması'nın sonuçları açıklandı. Yarışmada İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cennet Özay ve ekip arkadaşı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Nur Kalem, 'BiomiTree' adlı çalışmasıyla akademisyen kategorisinde birinci oldu. İEÜ'nde okuyan Umut Fide, Sıla Serter, Ece Havancı ve Zülfü Haluk Uyumsal'ın oluşturduğu ekip ise, Dr. Öğretim Üyesi Kutluhan Erol'un danışmanlığında 'tıbbi rotasyon uygulaması' projesiyle öğrenci kategorisinde birinciliğe ulaştı.
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