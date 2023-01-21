Durdurulan araçta binlerce sentetik hap ele geçirildi

İZMIR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, U.Ö. ve G.Y. adlı 2 kişinin, uyuşturucu ticareti yapacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri takibe alan ekipler, 2 kişinin bir araçla İstanbul-İzmir Otoyolu Akalan gişelerinden geçeceğini belirledi. Burada uygulama noktası kuran ekiplerce araç durduruldu. Yapılan aramada araç içerisinde 55 bin 664 adet sentetik ecza ürünü ele geçirilirken, olayla ilgili araçta buluna. U.Ö. ve G.Y. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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