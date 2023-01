Yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahiller

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul'da Esenyurt Eğitim Kampüsü Temel Atma Töreni ve 2023 Roman Buluşması'na katıldı. Kampüsün temel atma töreni öncesi Cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kılan Başkan Erdoğan, buradan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, İngiliz The Economist dergisinin kendisini hedef alması, kuraklık sorunu ve Miçotakis'in son açıklamaları gibi konuları değerlendirdi.

'60 GÜN ÖNCEDEN İLAN EDİLİR'

Seçim tarihiyle ilgili 14 Mayıs'ın öne çıkmasının ardından muhalefetin hukuksuzluk iddialarının hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Hukuk farklı bir şey. Ama bunun yanında guguk farklı bir şey. Şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldı. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da Yüksek Seçim Kurulu kronolojik yapıyı çalıştırır. Ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'unda ilan ettiyse ondan sonra 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ama 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

'BAŞININ ÇARESİNE BAKACAK'

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in anlaşmazlıklar için kendisiyle konuşup çözemeyeceği bir problem olmayacağını ifade etmesinin hatırlatılması üzerine Erdoğan bu konuyu da yorumladı. "Miçotakis'in bu söylemleri bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir" diyen Başkan Erdoğan, "Gerek Lozan'ın gerek adalarla ilgili yaklaşım tarzının şu anda Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaların silahlandırılması diye bir şey yoktur. Ama bu adaları silahlandırıyorlar. Anlaşmalara ters adımlar atmaktadırlar. Gereken adımları biz vakti saati geldiğinde, uluslararası toplantılarda, gerekli olan yerlerde, gerekli olanı söylüyoruz. Bunlar da artık başlarının çaresine bakacaklar" dedi. Bir gazetecinin barajlardaki su oranının düşmesini hatırlatması üzerine ise Erdoğan, "Biz barajlar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde de büyükşehir belediyelerinin sorumluluğundadır, yükümlülüğündedir. Onların da buralarda barajlar yapmaları gerekir" açıklamasını yaptı.

'BİZİMKİSİ ESER VE HİZMET SİYASETİ'

İstanbul Esenyurt'ta yeni eğitim kampüsünün temeli Başkan Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katıldığı törenle atıldı. Eğitimde kalitenin daha da artması için çalıştıklarını belirten Erdoğan, "Hazırladığımız bütçede en büyük payı eğitime ayırdık. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak için pek çok projeyi hayata geçirdik. Toplam 10 bin 791 metrekarelik büyüklüğe sahip bu eser inşallah Esenyurt'la birlikte İstanbul'umuzun medarı iftiharı olacaktır. Bizimkisi eser ve hizmet siyasetidir. Hokkabazlık siyasetinin masamızda yeri yoktur. Ne söz verdiysek yaparız" dedi.

KÜSTAH ECONOMİST YİNE HADDİNİ AŞTI

SÜREKLİ kapaklarına taşıdığı konularla gündem yaratmaya çalışan İngiliz dergisi The Economist, bu kez Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Kapağında Türk bayrağının üstüne Başkan Erdoğan'ın siluetini çizen dergi, Erdoğan'ı karalayıcı ifadeler kullandı. The Economist'in bu çalışması, sosyal medyada büyük tepki çekti. Dün Cuma namazı çıkışı konuyla ilgili soru üzerine Erdoğan, "The Economist'in yorumuna sizler evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor? Benim milletim ne derse Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" ifadelerini kullandı. Esenyurt'taki açılışta da bu konuya değinen Başkan Erdoğan, "Türkiye'nin kaderini benim milletim belirleyecek. Onlar daha kendi ülkelerinin kaderini belirleyemiyor" diye konuştu.

'ARTIK SON KOZLARINI OYNUYORLAR'

İNGİLİZ The Economist dergisine çok sayıda tepki gelirken, Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan da konuyu Yeni Asır'a değerlendirdi. İngiliz derginin tek hedefinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu ifade eden Çalışkan, "Kukla Türkiye istiyorlar. Seçimin startı belli olunca, onların da safları belli oldu. 31 Aralık 2027'den sonra cari açığı olmayan bir Türkiye olacağı için son kozlarını oynuyorlar. Bu seçimi son şans olarak gördükleri için böyle saldırıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar işe yaramayacak" diye konuştu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, "Yine başladılar! The Economist, entelektüel açıdan tembel, sıkıcı ve kasıtlı bir cehalete dayalı Türkiye tasvirini yeniden piyasaya sürdü. Economist'teki sözde gazeteciler ve editörler, halkımızın demokrasimiz için verdiği mücadele hakkında düzgün bir gazetecilik yapma zahmetine girmemişler" ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin dünyada kurulu küresel düzen için reform istediğini belirterek, "Birileri bundan rahatsız. Yalan yanlış iftira haberleri yaymaya başladılar" diye konuştu.