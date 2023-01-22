İstanbul'da yapılan "2023 Roman Buluşması - Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programına İzmir'den giden Romanlar mutlu döndü.

Peş peşe müjdeleri sıralayan Başkan Erdoğan'ın Romanları çok mutlu ettiğini belirten İzmirli Süleyman Pekgöçen, "Bir dünya liderimiz olduğu için çok şanslıyız. Her Roman'a bir yuva imkanıyla bizler uygun ödeme koşullarıyla modern, ferah bir eve kavuşacağız. Valilikler içinde Roman Koordinasyon Merkezi kurulacak ve bizden biri orada görev yapacak. Bundan daha güzel bir şey yok. Yüzyılın roman buluşmasına, yüzyılın lideri damga vurdu" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL