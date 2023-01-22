İyi Parti İzmir’de güç savaşları

2023 seçimleri öncesi son düzlüğe girilirken, İyi Parti'de il başkanlığı yarışları ise sürüyor. Çok sayıda ilde tansiyonu yüksek adaylık yarışları yaşanırken, İzmir de en çok tartışmanın çıktığı kentlerin başında geldi. İl başkanlığına adaylık sürecinde kıran kırana bir yarış geçerken, yaşananların il başkanlığından çok Genel Merkez'deki bir güç gösterisinin parçası olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.

İKİ CEPHE OLUŞTU

Partinin Meclis Grup Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'nun kente gelerek yaptığı açıklama tansiyonu iyice yükseltirken, bazı adayların çekilerek Ülkü Doğan ile Sinan Bezircilioğlu'na destek vermesi de yarışı iyiden iyiye kızıştırdı. Bugünkü kongrede Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği avukat Ülkü Doğan ile Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş, İzmir Milletvekili Aytun Çıray ve görevi bırakacak İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ın desteklediği Sinan Bezircilioğlu karşı karşıya gelecek. Bu nedenle yapılacak bu kritik seçim, Dervişoğlu ile Karakaş, Çıray ve Kırkpınar'ın arasında yaşanan büyük çekişme olarak da algılanıyor.

ÜÇ KİŞİ ÇEKİLDİ

Yaşanan süreçte adayların yaptığı sert açıklamalar ve bazı ilçe yönetimlerinin 'destek' açıklamalarının ardından partide tansiyon yükselmişti. Bu isimlerden Öztürk Keskin, Sinan Bezircilioğlu lehine çekilmişti. Diğer adaylar Şakir Genç ve Oğuzhan Yar da çekilip Ülkü Doğan'a destek vereceklerini açıklamışlardı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in il kongrelerinde hakimiyet kurmak isteyenlerin güç gösterisine girdiğini belirterek kurmaylarına 'Bu rezilliğe bir son verin' talimatı verdiği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Akşener'i bu süreçte en çok Ankara ve İzmir'deki kongre süreçleri üzdü. Ardından Meclis Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu İzmir'e gelerek tansiyonu düşürmeye çalışmıştı. Bugünkü il başkanlığı yarışının sonucunun, parti içerisinde de dengeleri değiştireceği ifade ediliyor.

SÜRPRİZ ADAYLIK ÇIKIŞI HESAPLARI DEĞİŞTİRDİ

ANKARA'DA yaşanan güç savaşının benzeri, İzmir Milletvekilleri tarafından da yaşandı. 5 erkek aday karşısına Müsavat Dervişoğlu MHP'de birlikte siyaset yaptığı Ülkü Doğan'ı aday olarak işaret edince, bazı isimler Doğan'ı destekleme kararı aldı. İddialara göre Aytun Çıray'ın desteklediği aday olan Sinan Bezircilioğlu ile Müsavat Dervişoğlu'nun desteklediği aday Ülkü Doğan ön plana çıktı. Yani bugünkü kongre öncesi kılıçlar çekildi ve iki İzmir milletvekilinin adayları yarışacak. İzmir'de bu durumdan memnun olmayan Akşener'in kongreye katılmayarak İzmir'de hiçbir adayı desteklemediği mesajı verdiği iddia edildi.

FATİH ŞENDİL