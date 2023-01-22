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Haberler İzmir İzmir'de hareketli gece! Bıçaklı silahlı kavgada kan aktı

İzmir'de hareketli gece! Bıçaklı silahlı kavgada kan aktı

İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir kıraathanede gece saatlerinde bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavga sonucu Uğur Selimler ve Mustafa Sağolalar hayatını kaybetti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

22.01.2023, 08:50

İzmir’de hareketli gece! Bıçaklı silahlı kavgada kan aktı

Olay, saat 23.30 sıralarında 222/2 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öne sürüle İbrahim T., Mustafa Sağolalar ile Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. bir kıraathanede buluşmak üzere anlaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma gerginliğin yükselmesiyle bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Uğur Selimler bıçaklanırken, Mustafa Sağolalar ise tabanca ile vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahelelerini polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı kıraathanede gerçekleştirdi.

Durumu ağır olan Uğur Selimler ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, tabanca ile vurulan Mustafa Sağolalar ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBU) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı geniş kapsamlı soruşturmada İbrahim T., Mehmet S. ve Oruç S.,'nin gözaltına alındığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor.

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