İzmir’de komşular arası gürültü kavgası! Falçata ve sopayla saldırdılar

Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, alt katta oturan G.Y. ve eşi U.Y., aralarında husumet bulunan üst komşuları B.K. ve A.K. ile gürültü olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından alt komşu G.Y. ve U.Y., falçata ve sopa ile komşularına ve komşularının misafirlerine saldırdı.

Çıkan kavgada B.K. ve A.K.'ye misafirliğe gelen Perihan E. kolları ve sırtından, Halime E. boğaz ve göğsünden, Neriman B. gözünden ve alnından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları Torbalı Devlet Hastanesine kaldırdı. Cep telefonu kamerasına da yansıyan kavga sonrası, olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edilerek geniş güvenlik önlemleri alındı. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 gün gözaltında kalan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





"TAHRİK VE RAHATSIZ EDİLİYORUZ"

Sürekli rahatsız edildiklerini belirten B.K. ve A.K., "Uzun zamandır alt komşumuz G.Y. ve U.Y. tahrik ederek hakaretlerde bulunuyor. Haklarında defalarca şikayetçi olduk. Geçtiğimiz günlerde sopa ve falçata ile saldıran G.Y. 3 akrabamızı ağır yaralayarak hastanelik etti. Çocuklara sürekli tehdit ve hakaret ederek psikolojik sorunlara neden oluyorlar. Evimize girip çıkmaya korkar olduk. Can güvenliğimiz yok. Geceleri kapımıza dayanarak tehdit ve hakaretler savuruyorlar" dedi.

Mağdur tarafların avukatı da, "G.Y ve U.Y. sürekli müvekkillerimi tahrik ediyordu. 'Sizi buraya barındırmayıp öldüreceğiz' diye tehditler savruluyordu. Gerçekleşen olayda üst kattaki mağdurların misafirleri geldiği anda alt komşuları rahatsız olduklarını belirterek sözlü tartışma başlattı. Ardından G.Y., 3 müvekkilimizi yaraladı. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız" diye konuştu.