Maganda kurşunu değil cinayet

İZMİR Karabağlar'da bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf (27), sokakta bir magandanın açtığı ateş sonucu sırtından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemeleri sonucunda, araçla gelip ateş ettikten sonra kaçtığını belirledikleri şüpheli E.D'yi Buca ilçesinde gözaltına aldı.

Mahluf'un arkadaşı Mahmud Al Omar yaptığı açıklamada, Muhammed ile E.D'nin inşatta birlikte çalıştığını ve aralarında alacak meselesinden dolayı husumet olduğunu ileri sürdü. Maganda kurşunu sanılan olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen E.D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FATİH ŞENDİL