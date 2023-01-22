  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Maganda kurşunu değil cinayet

Maganda kurşunu değil cinayet

22.1.2023

Maganda kurşunu değil cinayet

İZMİR Karabağlar'da bir binanın 2. katındaki evinde arkadaşlarıyla bilgisayarda oyun oynayan yabancı uyruklu Muhammed Mahluf (27), sokakta bir magandanın açtığı ateş sonucu sırtından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin incelemeleri sonucunda, araçla gelip ateş ettikten sonra kaçtığını belirledikleri şüpheli E.D'yi Buca ilçesinde gözaltına aldı.

Mahluf'un arkadaşı Mahmud Al Omar yaptığı açıklamada, Muhammed ile E.D'nin inşatta birlikte çalıştığını ve aralarında alacak meselesinden dolayı husumet olduğunu ileri sürdü. Maganda kurşunu sanılan olayın cinayet olduğu ortaya çıktı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen E.D.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

FATİH ŞENDİL

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA