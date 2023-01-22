‘Sahte engelli raporu’ operasyonunda 21 tutuklama

İZMİR merkezli 18 ilde sahte engelli raporu hazırladığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

10 MİLYON KAMU ZARARI

MAHKEMEYE çıkartılan 51 şüpheliden 21'i tutuklanırken, 8'i savcılık ifadesinin ardından 22'si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Tutuklular arasında doktor olmadığı öğrenildi.

Öte yandan, suç örgütü üyelerinin, göstermelik danışmanlık şirketi açtıkları ve burada sahte rapor alacak kişilerle anlaştıkları ortaya çıktı. Uzun süredir ekiplerin takip ettiği bildirilen şüphelilerin, kamuyu yaklaşık 10 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.