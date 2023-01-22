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Haberler İzmir Sürekli'den Altılı Masa'ya: Sallanan masalarına takoz arıyorlar

Sürekli'den Altılı Masa'ya: Sallanan masalarına takoz arıyorlar

Başkan Sürekli, partiye katılan yeni üyelere rozetlerini taktı.

22.1.2023

Sürekli’den Altılı Masa’ya: Sallanan masalarına takoz arıyorlar

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İl Başkanlığı'nın düzenlediği '30 İlçe Eş Zamanlı ziyaretler' kapsamında bir günde 5 ilçede program gerçekleştirdi. Foça'da bölge ilçe başkanları toplantısı yapan Başkan Sürekli'nin gündeminde 14 Mayıs seçimlerine yönelik gelişmeler, Cumhurbaşkanlığı adaylık süreci vardı.

Sürekli, "4 yıldır, yarın seçim olacakmış gibi çalışıyoruz. Biz hazırız. Muhalefetin Cumhurbaşkanımız için yeniden körüklediği aday olamaz tartışması çok yersiz. Anayasa ortada. Kendilerince bir hukuk yaratmaya, kendi çıkmazlarına kılıflar yaratmaya çalışıyorlar. Hatta tabiri caizse sallanan masalarına takoz yaratma çabasındalar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, guguk işlerine geliyor. AK Parti, Cumhur İttifakı malum masanın alengirli işlerine takılmıyor. Sokakta, milletle kucaklaşmaya devam ediyor. Buyursunlar bizimle seçim sahasında rekabet etsinler, sandık güvenliğini sağlasınlar" diye konuştu.

ÖĞRENCİ EVİNE GİTTİ
Bornova ile Gaziemir'de üye ziyaretleri yapan ve Karabağlar'da partiye katılanlara rozet takan Sürekli, vatandaşlarla da sohbet etti. Kerem Ali Sürekli, ilerleyen saatlerde Buca'da öğrenci evine konuk olup gençlerle gündemi değerlendirdi.

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