2 kişi hayatını kaybetmişti! Kanlı "uyuşturucu kavgasında" 2 tutuklama!

Olay 21 Ocak akşamı saat 23.15 sıralarında Buca ilçesi Kozağaç Mahallesi 222/3 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Mustafa Sağolalar, İbrahim T. İle Uğur Selimler, Mehmet S. ve Oruç S. akşam saatlerinde kahvehanede buluşmak için randevulaştı. Burada bir araya gelen şahıslar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Taraflar, birbirlerine silah ve bıçakla saldırdı. Olayda, Uğur Selimler bıçaklanarak, Mustafa Sağolalar ise tabancayla vurularak yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.