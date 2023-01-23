Komşuların falçata ve sopalı gürültü kavgası

İzmir Torbalı'da bir apartmanda komşular arasında çıkan falçata ve sopalı kavgada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kavga anı cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, geçtiğimiz günlerde İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Kocatepe Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alt katta oturan G.Y. ve eşi U.Y., aralarında husumet bulunan üst komşuları B.K. ve A.K. ile gürültü olduğu gerekçesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından alt komşu G.Y. ve U.Y., falçata ve sopa ile komşularına ve komşularının misafirlerine saldırdı. Çıkan kavgada B.K. ve A.K.'ye misafirliğe gelen Perihan E. kolları ve sırtından, Halime E. boğaz ve göğsünden, Neriman B. gözünden ve alnından yaralandı. 2 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 gün gözaltında kalan şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Misafirliğe gelen Perihan E. ve Halime E. de yaralandı.



"CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Sürekli rahatsız edildiklerini belirten B.K. ve A.K., "Uzun zamandır alt komşumuz G.Y. ve U.Y. tahrik ederek hakaretlerde bulunuyor. Haklarında defalarca şikayetçi olduk. Geçtiğimiz günlerde sopa ve falçata ile saldıran G.Y. 3 akrabamızı yaralayarak hastanelik etti. Çocuklara sürekli tehdit ve hakaret ederek psikolojik sorunlara neden oluyorlar. Evimize girip çıkmaya korkar olduk. Can güvenliğimiz yok. Geceleri kapımıza dayanarak tehdit ve hakaretler savuruyorlar" dedi.



■ ÖMER DUR