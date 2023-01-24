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Haberler İzmir 2 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

2 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

24.1.2023

2 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi

İZMİR Kemalpaşa'da jandarma ekipleri, il dışından kaçak makaron ticareti yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusunda, 21 Ocak'ta Akalan gişeleri yol kontrol noktasında önceden plakası belirlenen kapalı kasa kamyonet durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, piyasa değeri 2 milyon TL olan 125 koli içerisinde toplam 2 milyon adet bandrolsüz içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. adlı bir kişi gözaltına alındı.

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