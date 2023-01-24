Arazi kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti... İstenen cezalar belli oldu!

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, aralarında ortak olarak aldıkları arazi nedeniyle husumet bulunan Seyit Ali Günay ile bacanağı Remzi Vatansever arasında geçen 12 Ağustos'ta Menderes Mahallesi 1151 Sokak'ta tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek pompalı tüfek, sopa ve taşların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Kavgada Remzi Vatansever, isabet eden saçmalarla yaralanırken eşi Fikriye Vatansever ve oğlu Şaban Vatansever hayatını kaybetti. Seyit Ali Günay'da olayda taşla hafif yaralandı. Anne-oğul, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ertesi gün Koşukavaklı Hacı Abdullah Camii'nde kılınan namazın ardından Yeni Görece Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis tarafından gözaltına alınan Günay ve oğlu Birhan Günay çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Savcılığın soruşturmasının ardından iddianame hazırlandı. İddianamede Birhan Günay için 'kasten öldürmeye azmettirmek' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', babası Seyit Ali Günay için ise 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede Remzi Vatansever'in de 'birden fazla kişi hakkında silahla tehdit' ile 'taş sopa ile kasten yaralama' suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi.