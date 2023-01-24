Arazi kavgasında 2 kişi hayatını kaybetmişti... İstenen cezalar belli oldu!

İZMİR'de, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan pompalı tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı; Fikriye Vatansever (54) ve oğlu Şaban Vatansever'in (34) hayatını kaybettiği, eşi Remzi Vatansever'in (57) ise yaralandığı kavgayla ilgili iddianame hazırlandı. İddianamede, şüpheli olarak gözaltına alınıp, tutuklanan Seyit Ali Günay (70) için 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs', oğlu Birhan Günay (41) için 'kasten öldürmeye azmettirme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından 2'şer kez müebbet ile 15 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca olayda yaralanan, sonrasında taburcu olan Remzi Vatansever için ise 'taş sopa ile kasten yaralama' suçundan 6 yıl hapis talep edildi.