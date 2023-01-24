Bakan Nebati’den İzmir İktisat Kongresi mesajı: ’En büyük 10 ekonomi’ vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İzmir İktisat Kongresi'nin (1. İktisat Kongresi) 100. yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlayacak İzmir İktisat Kongresi'nin, 17 Şubat'ta "Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi" ana temasıyla toplanacağını bildirdi.

İzmir Valiliğini ziyaret eden Bakan Nebati, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Nebati, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İzmir'in ülkenin sadece siyasi bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığının da temellerinin atıldığı, tarihe yön vermiş, "gazi ve güzide" şehirlerden biri olduğunu vurguladı.

İzmir'in 17 Şubat 1923'te Banka-Han binasında toplanan İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yaptığını ve yeni Türkiye'nin ekonomi politikalarının ana hatlarının burada belirlendiğini kaydeden Nebati, kongrenin milletin cephedeki destansı mücadeleleriyle elde ettiği siyasi bağımsızlığını, iktisadi bağımsızlıkla perçinleyen tarihi bir kongre olduğunu dile getirdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kongrenin açılışında, "Siyasi, askeri muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsunlar, iktisadi muzafferiyetler ile tetviç edilemezlerse (taçlandırılmazsa) zaferler payidar olamaz, az zamanda söner." dediğini aktaran Nebati, şöyle devam etti:

"Bizler de Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde, esasen tam olarak bu istikamette, yani iktisadi zaferler kazanmak üzere ilerlemeyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Tüm küresel çalkantılara rağmen, ekonomimizi istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde büyütmek ve güçlendirmek için aynı inanç ve iradeyle çalışıyoruz. İnsanımıza her gün yeni iş imkanları oluşturup, yerli sanayimizi ve tarımsal üretimimizi giderek güçlendirirken ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorlarını ardı ardına kırmaya azimle devam ediyoruz."

"KONGREDE GELECEK VİZYONU ORTAYA KONACAK"

İlk İzmir İktisat Kongresi'nden sonra kongrenin dört kez daha toplandığını ve bu toplantıların ülke ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarında düzenlendiğini ifade eden Nebati, şunları kaydetti:

"Bugün de hem ülkemiz hem de dünya tarihi için, yine kritik bir dönemeçteyiz. Tüm dünya yıkıcı ve küresel bir salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken, jeostratejik gelişmelerin çok daha fazla gündeme geldiği, enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın çok daha önem kazandığı bir süreçteyiz. Bu kapsamda, yaklaşık 1 ay önce sizlerle bir araya gelmiş, 1. İzmir İktisat Kongresi'nden tam 100 sene sonra, Cumhuriyetimizin ikinci asrına, yani Türkiye Yüzyılı'na adım adım ilerlerken, yine geniş katılımlı bir İktisat Kongresi'ni İzmir'imizde, aynı ruh ve heyecanla düzenleyeceğimizi duyurmuştuk. Bu doğrultudaki tüm çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ediyoruz. İlk kongrenin yapıldığı tarihi binanın, aslına tamamen sadık kalarak yeniden inşa edilmesi sürecinde arkadaşlarımız canla başla çalışmalarını sürdürüyorlar. Kongrenin gerçekleştirildiği tarihi binanın yeniden ayağa kaldırılması ve tam 100 sene sonra, İzmir İktisat Kongresi'nin yine aynı yerinde düzenlenmesi konusundaki hassasiyetimiz esasen tarihimize, Cumhuriyet dönemindeki kazanımlarımıza ve milletimizin iradesine verdiğimiz önemin ve gösterdiğimiz özenin de çok net bir ifadesidir. 17-19 Şubat 2023 tarihlerinde, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayeleri ve teşrifleriyle gerçekleştireceğimiz İzmir İktisat Kongresi, Küresel Ekonomik Güç Olma Yolunda Türkiye Ekonomisi ana temasıyla toplanacaktır. Bakanlığımızın koordinasyonuyla düzenlenen kongrede, Cumhuriyetimizin ilk yüzyılının iktisadi bakımdan değerlendirmesi yapılacak, Türkiye Yüzyılı'nda, dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefimiz doğrultusunda, bir gelecek vizyonu ortaya konacaktır. Öte yandan, küresel ekonominin gündemindeki konular da ele alınacak ve gelecek yüzyıla damga vurması beklenen gelişmeler derinlemesine tartışılacaktır."

Bakan Nebati, kongrede 100'ü aşkın oturumun düzenleneceğini ve 4 Mart'a kadar sürecek oturumlarla küresel salgın sonrası ekonomi paradigmasında yaşanan değişimden Asya'nın yükselişine, sürdürülebilir finanstan FinTek uygulamaları ve blokzincir teknolojisine, yapay zekadan yenilik ekosistemine, iklim değişikliğinden sürdürülebilir çevre ve enerji kaynaklarına, savunma sanayisinden altyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda her türlü konunun etraflıca tartışılacağını anlattı.

"YABANCI İKTİSATÇILAR DA KATILIM GÖSTERECEK"

Halka açık şekilde düzenlenecek kongreye 150'den fazla akademisyen, iş insanı, bürokrat, basın mensubu, profesyonel ve sivil toplum ile sektör temsilcisi konuşmacı olarak katılacağını belirten Nebati, şunları söyledi:

"Ülkemiz ekonomi ve akademi dünyasının tanınmış pek çok isminin yer alacağı kongreye, alanında önde gelen yabancı iktisatçılar da katılım gösterecektir. Bu kapsamda sadece 2 günde 150 konuşmacıyla 15 farklı ülkeden 30'a yakın yabancı akademisyen ve uzman, kongremizde konuşmacı olarak yerlerini alacaktır. Bakanlarımız da kongre kapsamıda düzenlenecek oturumlara katılacak olup cumartesi ve pazardan sonra yapılacak oturumlara da yüzlerce akademisyen, iş dünyasından, sivil kurumların temsilcileri oturumlara iştirak edecek."

"İLERLEYİŞİMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Nebati, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yerinde duran, geriye gidiyor demektir… İleri, daima ileri!" dediğini hatırlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizler de 20 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, aynı anlayışla hep ileriye doğru güçlü hamleler yapıyor, 'Durmak yok yola devam' düsturuyla ilerleyişimizi aralıksız sürdürüyoruz. Nitekim son 20 yılda eğitimden sağlığa, mega altyapı yatırımlarından sanayi üretimine, istihdamdan ihracat ve turizme kadar her alanda elde ettiğimiz sayısız kazanımlar ortadadır. Ekonomi alanında, Birinci İzmir İktisat Kongresi'ndeki milli ruhla, milletimizin menfaatlerini her daim ön planda tutarak attığımız cesur ve isabetli adımlar da ortadadır. Bundan tam 100 sene evvel varlık mücadelesi veren ülkemiz, bugün küresel ekonomik güç olma yolunda ilerleyen ve geleceğe yön verme iddiası taşıyan bir ülke konumundadır. İnanıyorum ki ilkinden tam 100 sene sonra yine İzmir'de düzenleyeceğimiz iktisat kongresi, Türkiye Yüzyılı'nı beraberce inşa ettiğimiz bu dönemde, önümüzde yepyeni ufuklar açacak, ilerleyişimizin bir aşama daha kaydetmesine büyük katkılar sunacaktır."

Açıklama sırasında Bakan Nebati'ye İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir milletvekilleri Necip Nasır, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ile MHP İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.

Bakan Nebati daha sonra aslına uygun olarak yeniden inşa edilen kongre binasında incelemelerde bulundu.