Başkan Doğruer bu kez Kınıklı kadınları dinledi

İzmir'de Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer "Mahalle Buluşmaları" kapsamında ilçe halkı ile bir araya gelerek, birlikte yönetim prensibini hayata geçiriyor. Doğruer bu kez Delez Yaşam Vadisi Sosyal Tesisleri'nde Arpaseki, Poyracık, Cumalıköy, Kınık merkez ve civar mahallelerinde yaşayan kadınlar ile kahvaltı programında bir araya geldi. Programda mahalle muhtarları da hazır bulundu. Kadınların gözünden ilçenin ve mahallelerin konuşulduğu programda Başkan Doğruer, belediye hizmetleri değerlendirmesini ve kadınların beklentilerini dinleyerek notlar aldı.