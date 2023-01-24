ÇİBEL’den ek zam eylemi yapan işçilere soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayraklı'da katıldığı program sırasında ek zam eylemi yapan Genel İş üyesi Çiğli Belediyesi ÇİBEL şirketi işçileri hakkında işyeri tarafından soruşturma açıldı. Yapılan açıklamada "Bütün bu yaşananlarla gerek günlerce basında yer alan olumsuz haberler gerek sosyal medya gerekse de kamuoyunda oluşan algı ile şirketimiz küçük düşürülmüş, itibarını zedeleyici ve rencide edici davranışlarda bulunularak, menfaatlerimize zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü ihlal edilmiştir" denildi.