  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir ÇİBEL’den ek zam eylemi yapan işçilere soruşturma

ÇİBEL’den ek zam eylemi yapan işçilere soruşturma

24.1.2023

ÇİBEL’den ek zam eylemi yapan işçilere soruşturma

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bayraklı'da katıldığı program sırasında ek zam eylemi yapan Genel İş üyesi Çiğli Belediyesi ÇİBEL şirketi işçileri hakkında işyeri tarafından soruşturma açıldı. Yapılan açıklamada "Bütün bu yaşananlarla gerek günlerce basında yer alan olumsuz haberler gerek sosyal medya gerekse de kamuoyunda oluşan algı ile şirketimiz küçük düşürülmüş, itibarını zedeleyici ve rencide edici davranışlarda bulunularak, menfaatlerimize zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınma yükümlülüğü ihlal edilmiştir" denildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA