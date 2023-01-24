Develer SMA’lı Ayaz için güreşti

İZMİR Tire'de, develer SMA TİP 2 hastası Ayaz bebek için güreşti. Uzun yıllardır Maltepe'de düzenlenen güreşler bu yıl Organize Sanayi Bölgesi'nde özel olarak hazırlanan alanda yapıldı.

BABASIYLA BERABER İZLEDİ

EGE, Akdeniz ve Marmara'nın birbirinden ünlü şampiyon develeri güreş arenasında kozlarını SMA hastası Mehmet Ayaz Sındıraç için paylaştı. Ayaz bebek ise birbirinden zevkli ve heyecanlı güreşleri babası Ali Sındıraç'ın omzunda oturarak izledi. Organizasyon komitesi güreşlerden elde edilen gelirin bir bölümünü Ayaz bebeğin valilik izinli kampanya hesaplarına yatırılacağı açıkladı. Güzel havanın etkisiyle binlerce kişinin izlediği güreşler festival havasına geçti. Çevre il ve ilçelerden gelen güreşseverler hem yarışları izledi hem de mangal yakıp, piknik yaptı. Rakiplerini yenen şampiyon tülülere halı ve kupaları protokol üyeler tarafından verildi.

■ NADİR UYSAL