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İzmir'de jimnastikçi hırsız! Önce ısındı sonra telefonu çaldı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, ölen eşi için mevlit okutan kadının masaya bıraktığı telefonunu fark edilmemek için jimnastik hareketleri yaparak çaldı. Bir süre daha çevrede vakit geçiren hırsız, daha sonra kayıplara karıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasından kaydedildi.

İHA

24.01.2023, 10:26

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, dikkat çekmemek için jimnastik hareketleri yaparak bir telefonu çaldı. Hırsızlık anları iş hanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İzmir’de jimnastikçi hırsız! Önce ısındı sonra telefonu çaldı!

Olay, 22 Ocak Pazar günü Esenlik Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ölen eşi için mevlit okutan bir kadın telefonu masada bıraktı. Bu esnada iş hanına giren bir kişi telefonu fark ettirmemek için ısınma hareketleri yaptı ve ardından telefonu cebine attı.

İzmir’de jimnastikçi hırsız! Önce ısındı sonra telefonu çaldı!

Bir süre daha iş hanında vakit geçiren hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İzmir’de jimnastikçi hırsız! Önce ısındı sonra telefonu çaldı!

O ANLAR KAMERADA
Yaşanan hırsızlık anı, iş hanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüde telefonu gören hırsızın gerilme hareketleri yaptığı, ardından telefonu cebine attığı ve ısınma hareketlerine devam edip bir süre daha vakit geçirdiği görüldü.

İzmir’de jimnastikçi hırsız! Önce ısındı sonra telefonu çaldı!

ADAM OYNAYA OYNAYA TELEFONU ÇALMIŞ
İş hanında kıraathanede çalışan Turgay Durgun adlı vatandaş ise olayı duyduktan sonra çok şaşırdığını belirterek, "Mevlit esnasında bir kişi iş hanına gelmiş. Artistik hareketler yapıp, telefonu çalıp gitmiş. Değişik değişik hareketler yapmış, kim olduğunu da bilmiyorum. Kocası ölen bir ablamız mevlit okuturken telefonunu çalmışlar. Adam oynaya oynaya telefonu çalmış, çok ayıp bir şey" dedi.

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