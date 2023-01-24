İzmir’de jimnastikçi hırsız! Önce ısındı sonra telefonu çaldı!

ADAM OYNAYA OYNAYA TELEFONU ÇALMIŞ

İş hanında kıraathanede çalışan Turgay Durgun adlı vatandaş ise olayı duyduktan sonra çok şaşırdığını belirterek, "Mevlit esnasında bir kişi iş hanına gelmiş. Artistik hareketler yapıp, telefonu çalıp gitmiş. Değişik değişik hareketler yapmış, kim olduğunu da bilmiyorum. Kocası ölen bir ablamız mevlit okuturken telefonunu çalmışlar. Adam oynaya oynaya telefonu çalmış, çok ayıp bir şey" dedi.