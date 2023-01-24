İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

SABAH, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye ulaştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.



Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.