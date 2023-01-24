  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

İzmir ve Şikago'da milyonlarca dolar yatırımları, AVM'leri bulunan ve 69 yaşında kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vasiyetnamesine ulaşıldı. Emlak kralından milyon dolarlık mirastan pay bekleyen kardeşlerine büyük şok.

SABAH

24.01.2023, 10:36

Kasım Pırlant, geçtiğimiz 27 Aralık'ta rahatsızlanınca yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 69 yaşındaki Pırlant doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Pırlant'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Pırlant, İzmir Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ABD'nin Şikago kentinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kasım Pırlant, 11 sene önce kazada vefat eden oğlu Zafer Pırlant'ın Şikago'daki mezarının yanına defnedildi.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

SABAH, ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın vefatından 11 sene önce yazdığı vasiyetnameye ulaştı. Emlak kralı Kasım Pırlant'ın 12 Haziran 2012'de ABD Şikago Konsolosluğu'ndan verilmiş nüfus cüzdanı ile 12 Haziran 2012'de İzmir 25. Noterliği 'ne başvurarak vasiyetname düzenlenmesini istedi.

Vasiyetname düzenlenmeden önce Uzman Doktor Ümit Danişmend tarafından verilen sağlık raporuna göre, Pırlant'ın akli melekelerinin yerinde olduğu, kendi kararlarını verebileceği, okuyup yazabildiği belirtildi. Vedat Serhat Altınok ile Nehir Karagöz de vasiyetname düzenlenirken tanık oldu.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

VASİYETNAMEYE ŞU SÖZLERLE BAŞLADI
Kasım Pırlant vasiyetnameye şu sözlerle başladı: "Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde sahibi olduğum bilumum gayrimenkullerimin tamamını, ortağı olduğum şirketlerdeki hisselerimin tamamını, bankalarda bulunan hesaplardaki paranın tamamını ve taşınır mallarımın tamamını ölümümden sonra Tülay Pırlant'a bırakıyorum.

Başkaca diyeceğim yoktur." Bu sözler noter tarafından tutanağa yazılarak bir örneği de Kasım Pırlant'a verildi.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

MAHMEKEDE KARDEŞLERİN YÜZÜNE OKUNACAK
Vasiyetname önümüzdeki günlerde İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde yapılacak duruşmada Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin yüzüne okunacak.

Kasım Pırlant tek çocuğu Zafer Pırlant'ı 2012'de ABD'deki trafik kazasında kaybettiği için milyonlarca dolar mirasın 6 kardeşine kaldığı düşünülüyordu.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

Vasiyetname sonradan ortaya çıkınca hesaplar karışırken, kardeşlerin İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek duruşmada vasiyetnameye itiraz edebilecekleri belirtildi.

KARDEŞLERİN SAKLI PAYI VAR
Kasım Pırlant'ın 6 kardeşinin mirasta saklı paylarının bulunduğu, bu haklarını vasiyetnameyle kaybetmeyecekleri öğrenildi. Öte yandan ABD'de yaşayan Henry Kevin (30) ve Candice Jackson (36) kardeşler, İzmir 13. Aile Mahkemesi'nde biyolojik babaları olduğu iddiasıyla Kasım Pırlant'a davası açmıştı.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

Ölmeden önce Pırlant'tan alınan DNA örneğinin incelemesi sürerken, çıkacak rapor merakla bekleniyor. ABD'li kardeşler açtıkları dava ile Kasım Pırlant'ın biyolojik babaları olduğunu ispat ederlerse hesaplar yeniden karışacak. Saklı payı elinde bulunduran 6 kardeşin miras hakkı bu kez ABD'li kardeşlere geçmiş olacak.

KASIM PIRLANT KİMDİR?
İzmirli işadamı Kasım Pırlant (69) 1973'te, eğitimini sürdürmek amacıyla ABD'ye gitti. Şikago'da iş yaşamına bir eğlence mekanında garsonluk yaparak başladı.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

Daha sonra aynı eyalette bir lokanta satın alan, 1978 yılında emlak işine girişen ve 1985 yılına geldiğinde İzmir'de alışveriş merkezleri sahibi olan Pırlant, gayrimenkul alanında yaptığı yatırımlarla sayılı zenginler arasına girdi.

Kasım Pırlant, yazar Tülay Pırlant ile 9 Aralık 1985'te ABD'de evlendi. Pırlant çiftinin oğulları Zafer Pırlant, 11 Şubat 2012'de ABD'de geçirdiği trafik kazasında 24 yaşında yaşamını yitirdi.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

Zafer Pırlant ABD'de toprağa verildi. Oğullarının ölümüyle yıkılan Pırlant çifti, kazadan 4 ay sonra boşandı.

İzmirli emlak kralından kardeşlerine vasiyet şoku! Dudak uçuklatan serveti kime bıraktı

Boşanma protokolüne göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devretti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA