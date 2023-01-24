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Haberler İzmir Koruma altındaki mavi köpekbalığı görüntülendi

Koruma altındaki mavi köpekbalığı görüntülendi

24.1.2023

Koruma altındaki mavi köpekbalığı görüntülendi

İZMİR Urla'da balıkçıların ağlarına takılan 10 metre boyundaki camgöz türü ve koruma altındaki köpekbalığının ardından Muğla'nın Milas Ören sahilinde kıyıya yakın alanda yaklaşık bir metre boyundaki yavru bir köpek balığı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Kıyıya yakın sularda avlanan yavru köpekbalığı türünün nesli tehlike altında olan ve koruma altında bulunan kum köpekbalığı ve mavi köpekbalığı olduğu açıklandı. Türkiye karasularında 36 tür köpekbalığı türü bulunduğu ve bunlardan 20'sinin konuma altında olduğu açıklandı.

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