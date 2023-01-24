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Haberler İzmir Küçük Menderes’te korkutan çökmeler

Küçük Menderes’te korkutan çökmeler

24.1.2023

Küçük Menderes’te korkutan çökmeler

Gümüşhane Üniversitesi akademisyenleri, zemin çökmelerinin güncel jeodezik tekniklerle izlenmesi ve olası nedenlerinin araştırılmasına yönelik bilimsel çalışma başlattı. İzmir'e giden akademisyenler, Küçük Menderes Havzası'nda inceleme yaptı. Havzada birçok alanda yüzey zeminde, aşırı ve yoğun yeraltı su kullanımı kaynaklı 18 santimetreye varan çökmeler tespit edildi.

İNCELEME sonuçlarını makalede bir araya getiren akademisyenler, yeraltı su kullanımının, çökme bölgeleri dışında planlanarak acil önlem alınmasını önerdi. Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sefa Yalvaç, "Havzada çökme şiddeti maalesef ülkemizde bugüne dek belirlenen en yüksek çökme şiddeti değeri olarak literatüre girmiştir" diye konuştu.

BÖLGEDE binalarda çatlamalar gözlemlediklerini kaydeden Doç. Dr. Selçuk Alemdağ, "Torbalı, Bayındır ve Tire'de akifer sistemlerinin geçişli olduğunu belirledik. Ödemiş'te gerek mezarlıklarda yaptığımız incelemelerde, binalar, yerleşkedeki birçok alanda kırılma, çatlamalar, kanal güzergahlarında kırılmalar ve su hatlarında sürekli deformasyonlar gözlemledik" dedi.

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