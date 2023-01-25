10 bin fitte evlilik teklifi!

Adana-İzmir seferini yapan uçakta seyahat eden adam, kız arkadaşına 10 bin fitte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Var, "Evet" yanıtını verdi, uçaktaki diğer yolcular da alkışlarla çifti tebrik etti.