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Haberler İzmir 10 bin fitte evlilik teklifi!

10 bin fitte evlilik teklifi!

Adana-İzmir seferini yapan uçaktaki yolculardan Burak Elitaş, herkesi şaşırtacak bir harekete imza attı. Kız arkadaşı Şerife Var'a 10 bin fitte sürpriz evlenme teklifi eden Elitaş, "Evet" yanıtını aldı. litaş ile Var mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri de çifti alkışlarla tebrik etti.

İHA

25.01.2023, 12:06

Adana-İzmir seferini yapan uçakta seyahat eden adam, kız arkadaşına 10 bin fitte evlilik teklif etti. Sürpriz karşısında şaşırdığını belirten Var, "Evet" yanıtını verdi, uçaktaki diğer yolcular da alkışlarla çifti tebrik etti.

10 bin fitte evlilik teklifi!

Adana'da yaşayan Burak Elitaş, kız arkadaşı Şerife Var için sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Evlenme isteğini gökyüzünde duyurmak isteyen Elitaş, kız arkadaşıyla İzmir'e gitmek için yola koyuldu.

O anları izlemek için tıklayın!

10 bin fitte evlilik teklifi!

Adana Havalimanından İzmir'e gitmek için havalanan uçaktaki Elitaş, 10 bin fitte çıkıldığında kabin memurlarının olduğu bölüme giderek kız arkadaşına evlilik teklifi yapmak istediğini söyledi. Kabin memurları yolcunun bu isteğini geri çevirmeyerek genç çift için unutulmayacak bir anı bıraktı.

10 bin fitte evlilik teklifi!

Elitaş, mikrofonla yolcuların karşısına geçerek, "Biliyorum sen benden 828 metre yüksekliğinde Bruj Khalifa'da evlilik teklifi bekliyordun ancak ben sana tam 10 bin fitte evlilik teklifi etmek istiyorum.

O anları izlemek için tıklayın!

10 bin fitte evlilik teklifi!

Şerife Var, benimle Elitaş olmaya var mısın?" dedi. Yolcuların alkışları arasında kız arkadaşının yanına giden Elitaş, daha sonra cebinden çıkardığı yüzükle diz çöktü. Şaşkınlığını gizleyemeyen Şerife Var ise "Evet" yanıtını verdi.

10 bin fitte evlilik teklifi!

Elitaş ile Var mutluluklarını ifade ederken, uçaktaki yolcular ve kabin görevlileri de çifti alkışlarla tebrik etti.

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