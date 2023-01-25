Adli Tıp Raporu tüm gerçeği açığa çıkardı! İnfaz edildiği net anlaşıldı!

İNFAZI GÖSTERİYOR

Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, "Hülya Şellavcı, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından iş yerinde katledilmişti. Aradan epey bir süreç geçti. Bu süreçte adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı. Beklenen birkaç belge var, sonrasında iddianamenin de hazırlanmasını bekliyoruz. İfadesinde zanlı, iş yerine gittiği Hülya Şellavcı'nın kendisine biber gazı doğrulttuğunu, kendisinin de tabancasını çıkartıp kendisine yönelttiği, Şellavcı'nın silahı başına dayadığını, 'vur öldür beni' dediğini ve o anda silahın ateş aldığını söylemişti. Ama adli tıp raporuna göre; silahtan çıkan merminin kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından girdiğini ve paralel olarak diğer taraftan çıktığını ortaya koydu. Detaylı otopsi raporunda, ölüme neden olabilecek bu durumdan başka bir olay olmadığı da belirtildi. Hülya Şellavcı'nın bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor. Dizlerinin üzerine çökmüş şekilde duruyordu. Bir insanın başından vurulduktan sonra dizlerinin üzerine düşmesi pek ihtimal dahilinde değil. Normalde yere yığılması gerekiyor. Fakat o, oturur şekilde duruyordu. Bu da infaz edildiğini ortaya koyuyordu" dedi.