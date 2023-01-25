Adli Tıp Raporu tüm gerçeği açığa çıkardı! İnfaz edildiği net anlaşıldı!

İZMİR'de Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin (59) tarafından öldürülmesiyle ilgili adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı. Adli Tıp Raporu'nda silahtan çıkan merminin kadının kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından girdiğini ve paralel olarak diğer taraftan çıktığı; kriminal raporda ise şüphelideki tabancanın olayda kullanıldığı belirtildi. Öldürülen Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, şüphelinin ifadesinde, tabancasını eşinin başına dayadığını söylediğini hatırlatarak, "Bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor. Dizlerinin üzerine çökmüş şekilde duruyordu. Bir insanın başından vurulduktan sonra dizlerinin üzerine düşmesi pek ihtimal dahilinde değil" dedi.