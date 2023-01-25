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Haberler İzmir Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir'deki dehşet anları kamerada

Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir'deki dehşet anları kamerada

İzmir'in Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde Gizem A. eşi K.A. tarafından tabancayla sokak ortasında vuruldu. Genç kadının hayati tehlikesi sürerken dehşet anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı.

DHA

25.01.2023, 21:55

Eşini sokak ortasında vurdu! İzmir’deki dehşet anları kamerada

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Çamlıkule Mahallesi 290/3 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. K.A., bir süre sonra Gizem A.'yı tabancayla vurduktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gizem A., ilk müdahalenin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Öte yandan Gizem A.'nın vurulma anı, çevredeki güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde K.A.'nın, Gizem A.'ya ateş edip kaçtığı anlar yer aldı. Polis, kaçan K.A.'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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