‘Hop bir iki üç’ telefon cepte

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, dikkat çekmemek için jimnastik hareketleri yaparak bir telefonu çaldı. Hırsızlık anları iş hanının güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay, 22 Ocak Pazar günü Esenlik Mahallesi'nde bulunan bir iş hanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ölen eşi için mevlit okutan bir kadın telefonu masada bıraktı. Bu esnada iş hanına giren bir kişi telefonu fark ettirmemek için ısınma hareketleri yaptı ve ardından telefonu cebine attı. Bir süre daha iş hanında vakit geçiren hırsız daha sonra kayıplara karıştı. Telefonunun çalındığını fark eden kadın ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anı, iş hanının güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş hanında kıraathanede çalışan Turgay Durgun adlı vatandaş ise olayı duyduktan sonra çok şaşırdığını belirterek, "Mevlit esnasında bir kişi iş hanına gelmiş. Artistik hareketler yapıp, telefonu çalıp gitmiş. Değişik değişik hareketler yapmış, kim olduğunu da bilmiyorum. Kocası ölen bir ablamız mevlit okuturken telefonunu çalmışlar. Adam oynaya oynaya telefonu çalmış, çok ayıp bir şey" dedi.