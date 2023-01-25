İzmir için tehlike çanları çalıyor! Susuz yaz kapıda

Yağmayan yağmur bir süredir ülke gündeminde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Kuraklık Haritası 12 aylık dönem verilerinde, İzmir'in bir bölümünün 'çok şiddetli kuraklık', diğer bölümünün ise 'şiddetli kuraklık' yaşadığı gözlemlendi. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Geçtiğimiz yıl bugünlerde İzmir'in ana su kaynağı Tahtalı Barajı yüzde 55 doluluk civarındayken bugün yüzde 39 doluluk var. Arada yüzde 16 fark var. Bu fark, İzmir'in 200 günlük suyu demek. Bu yaz Türkiye olarak su sıkıntısı çekeceğiz" dedi.

'SU KANUNU ÇIKACAK'

Türkiye'de su yönetimi sorunu yaşandığını aktaran Prof. Dr. Doğan Yaşar, yakında suya yönelik Su Kanunu çıkacağını belirtti ve ekledi: "1969'lı yıllardan beri aynı kanunla yönetildik. Geçtiğimiz yıldan beri yeni su kanunu için çalışmalar bitirildi. Geçtiğimiz hafta görüşe sunuldu, önümüzdeki aylarda bu kanunlaşacak. Su konusu özellikle yer altı suları kontrol altına alınacak. Barajlardan kapalı ortamda su gelecek tarlalara. Damlama ile su verilecek ve bu sayede yüzde 65 tasarruf edeceğiz. Yer altı sularını ancak kurak yıllarda biz kullanmak zorundayız ki bugün kullanmamız gerekiyordu. Suç maalesef bizde. Biz su kullanımını öğreneceğiz" dedi.