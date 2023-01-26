Adli tıp raporu ‘infaz’ dedi

İzmir'de Hülya Şellavcı Yeğin'in (52) boşanma aşamasındaki eşi Kaffar Yeğin (59) tarafından öldürülmesiyle ilgili adli tıp ve kriminal raporları hazırlandı. Adli Tıp Raporu'nda silahtan çıkan merminin kadının kulak kepçesinin 1 santimetre yukarısından girdiğini ve paralel olarak diğer taraftan çıktığı; kriminal raporda ise şüphelideki tabancanın olayda kullanıldığı belirtildi. Öldürülen Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, şüphelinin ifadesinde, tabancasını eşinin başına dayadığını söylediğini hatırlatarak, "Bulunuş şekli de infaz edildiğini net şekilde gösteriyor. Dizlerinin üzerine çökmüş şekilde duruyordu. Bir insanın başından vurulduktan sonra dizlerinin üzerine düşmesi pek ihtimal dahilinde değil" dedi.

'BİRDEN FAZLA DOSYA VAR'

HÜLYA Şellavcı Yeğin'in damadı, avukat Ensar Aktürk, "Eşe karşı işlenmiş suçun TCK'da cezası çok açık şekilde ağırlaştırılmış müebbet hapis. Ayrıca olay anında Şellavcı'ya ait telefon, çanta, kredi kartları ve nakit parasını alıp kaçtığı için Kaffar Yeğin'in kasten öldürmenin yanında yağmadan da iddianame hazırlanmasını bekliyoruz" dedi. Kaffar Yeğin'in işlediği başka suçlar olduğunu da belirten avukat Aktürk, "Mesela bana karşı tehdit suçlamasından soruşturma yapılıyor. Yakalandığında üzerinden 2 adet sahte kimlik çıkmıştı. Bunların içinde 2 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Cinayetten önce ısrarlı takip ve kasten yaralama gibi suçlar işlenmişti. Bunlar için de açılmış dosya var. Birden fazla dosyadan yargılanacak" diye konuştu.