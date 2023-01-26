AK Partili Atilla Kaya’dan rezerv alan cevabı: Tamamı depremzedelerin

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, 30 Ekim depreminin ardından hükümetin yaraları sarmak için çalışmalarını hız kesmeden hayata geçirdiği kaydetti. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı temel atma töreninde yaptığı "Rezerv alandaki konutlar depremzedeler için olmalı" çıkışının algı üretmek üzere yapıldığını anlatan Kaya, "Rezerv alandaki konutların tamamı depremzedeler için. Kendisi laf üretmekten başka hiçbir şey yapmadığı için bizim yaptıklarımıza laf söylemekle geçiriyor ömrünü. Daha önce anlatıldığı halde bunu gündeme getirmek istiyorlar" dedi.

'PARKLARI BİLE YAPAMADILAR'

Bayraklı'da depremden etkilenen 30'un üzerinde park olduğunu ancak Büyükşehir ve ilçe belediyesinin daha bu parkları bile yapamadığını söyleyen Kaya, "Depremzedeler için çivi çakmadılar. Sadece bir heykel yaptılar. Biz eser siyaseti yapıyoruz. Kooperatifleşme modeli ile yapılacak konutların finansmanını da Halk Bankası yapacak. Büyükşehir'in koyduğu 1 lira yok bu işte" ifadelerini kullandı.

'MİLLET HESABINI SORACAK'

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in "Bayraklı neden afet bölgesi ilan edilmedi" çıkışına da yanıt veren Atilla Kaya, "Sertel'in saydıklarının hepsi yapıldı. Olmasa rezerv alanda proje alanında konutlar yapılabilir miydi? Esnafın borcu da ertelendi. İzmirlinin hafızasını zayıf sanıyorlar. Ben belgeli konuşuyorum. Seçimlerde milletimiz bunların hesabını soracak" dedi.