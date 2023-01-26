CHP’de eylem yapan 40 işçinin ihracı istendi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de katıldığı törende Çiğli Belediyesi'nin iştiraki ÇİBEL A.Ş. işçilerinin yaptığı eylem ve tören sonunda yaşanan kısa süreli gerginliğin yankıları sürerken, arbedede yer alan partililer için de disiplin süreci başlatılmıştı. Savunmaları alıp görüntüleri tek tek inceleyen CHP Çiğli İlçe Başkanlığı eylem ve arbedeye karışan 40 parti üyesini kesin ihraç istemiyle İl Başkanlığı'na sevk etti. CHP İzmir'de Şenol Aslanoğlu'nun il başkanlığı görevine atanması sonrası yaşanan değişikliğin ardından oluşan yeni yönetimin inceleyeceği ilk disiplin dosyası bu olacak. İl yönetimi 40 partili hakkında ihraç istemini inceleyerek dosyanın İl Disiplin Kurulu'na sevk edilip edilmeyeceğine karar verecek.