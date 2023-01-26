Hafize diyalizden çıkıp iyilik ve umuda koşuyor

İzmir'de yaşayan böbrek hastası Hafize Kovan (40), son 7 yılı evde olmak üzere 27 yıldır diyalize giriyor. Haftada 3 gün uykuda diyaliz tedavisi gören Kovan, gündüz laboratuvarda diş teknisyenliği yapıyor.



İŞ dışındaki zamanlarda da çok sayıda yardımseverlik koşusuna katılan maraton koşucusu Kovan, "Amacım, benim gibi diyalize girenlere, diyalizin hiçbir şeye engel olmadığını göstermek" dedi. Çok sayıda madalyanın sahibi olan Kovan, 12 Mart'ta yapılacak Uluslararası Maraton İzmir yarışı için hazırlık yapıyor.



'SPORA DEVAM EDECEĞİM'

ŞEHİR dışındaki maratonlara da katıldığını, yardım kampanyaları ile başkalarına yardım sağlamanın da mutluluğunu artırdığını söyleyen Hafize Kovan, "Spor iyi hissetiriyor. Kendime iyi baktığım sürece spora hep devam edeceğim" diye konuştu