İki kadın iki vahşet

İzmir'in Buca ilçesinde Gizem A. (28), tartıştığı eşi K.A. tarafından tabancayla vuruldu. Ağır yaralanan Gizem A. hastanede tedaviye alınırken, polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olay, Çamlıkule Mahallesi 290/3 sokakta meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İddiaya göre, Gizem A. ile eşi K.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından Gizem A., eşi tarafından tabancayla vuruldu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, silah sesini duyan komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gizem A., ambulans ile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Gizem A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.





OĞLUNUN ÖNÜNDE BOĞAZINI KESTİ 'HATIRLAMIYORUM' DEDİ

Denizli'de gözü dönmüş koca Sinan Uygun, alkol aldıktan sonra tartıştığı iki çocuğunun annesi Ummuhan Zerrin Uygun'u boynuna doladığı eşarpla boğmaya çalıştı, evin içinde bir süre sürükleyerek darp ettiği eşini oğlunun engelleme çabalarına rağmen mutfaktan aldığı bıçakla boğazını keserek öldürdü. Olay, Değirmenönü Mahallesi Lozan Caddesi'nde Engin Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. 16 yaşındaki oğlunun ihbarı üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Uygun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan Sinan Uygun'un olayı hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen cani koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 20 yıldır evli olan çiftin 16 yaşında A.U. isimli erkek ve 21 yaşında ise İ.U. isminde kız çocukları olduğu, vahşice katledilen kadının tekstil işinde çalıştığı öğrenildi.

■ SEBAHATTİN ALP