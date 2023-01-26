İzmir’de Regaip Kandili dualarla idrak edildi

İl Müftüsü Salih Sezik, Hisar Camisi'nde düzenlenen kandil programına katıldı. Sezik, verdiği vaazda "Bu geceye Regaip adının verilmesinin sebebi, Allah'ın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yağacağı, günahların bağışlanacağı gece olmasından dolayıdır." dedi.

Üç ayları dua ve ibadetle geçirmenin önemine işaret eden Sezik, şunları kaydetti:

"Üç aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Recep ayı ile başlayan, şaban ile devam eden ve ramazan ayı ile sona eren üç ayları dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir. Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebin ilk cuma gecesi, şabanın ortasında bulunan cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir."

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, Mevlid-i Şerif okundu ve ilahiler seslendirildi.

Kandil programına katılanlar da dua etti.