İzmirliler yarına dikkat! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor: Sağanak, hortum, fırtına!

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), bu ilçeler dışında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare); İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta ise yerel olarak aşırı (100 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi.