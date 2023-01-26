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İzmirliler yarına dikkat! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor: Sağanak, hortum, fırtına!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden alınan son bilgilere göre, İzmir'in metropol dışındaki 9 ilçesinde yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış bekleniyor. Yağışların yaratabileceği sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı tüm vatandaşlardan tedbirli olunması istendi.

DHA

26.01.2023, 16:19

İZMİR'in metropol dışındaki 9 ilçesinde, yarın çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği belirtilerek, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İzmirliler yarına dikkat! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor: Sağanak, hortum, fırtına!

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden İzmir'in metropol dışındaki ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu.

İzmirliler yarına dikkat! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor: Sağanak, hortum, fırtına!

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden sonra Ödemiş, Kiraz, Beydağ ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare), bu ilçeler dışında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/metrekare); İzmir'in güneybatısındaki Çeşme, Urla, Seferihisar, Menderes, Torbalı ve Selçuk'ta ise yerel olarak aşırı (100 kg/metrekare) gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor" denildi.

İzmirliler yarına dikkat! Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor: Sağanak, hortum, fırtına!

Çok kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kısa süreli ve kıyı şeridinde hortum gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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