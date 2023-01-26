Yorgancılar: Çeşme Projesi bence doğruydu

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Çeşme Projesi ile ilgili yürütülen itiraz süreçleri sonunda projenin sekteye uğraması hakkında değerlendirme yaptı.

ÇEŞME YOLLARI BOMBOŞ

Çeşme Projesi'nin kentin vizyonunu değiştireceğini düşündüğünü söyleyen Yorgancılar, "Çeşme Projesi ile ilgili toplantılar yaptık. Ancak Büyükşehir Belediyesi olumlu bir değerlendirme yapmadı. Ben projeye Ender olarak baktığımda Çeşme'nin o bölgesinin vizyonunu değiştirecek olan projeydi. İzmir'de turizmi 12 ay çalıştırabilecek bir projeydi" dedi. Eksikliklerin doğal olduğunu dile getiren Yorgancılar, "Ancak şimdi Çeşme'ye giden tüm yollar bomboş. Farklı fikirler de doğruyu bulmak için en doğru şey. Bakan Bey'in yaptığı da buydu. 'Siz çalışın varsa önerileriniz söyleyin arkadaşlarımız çalışsın' dedi. Tabii ben işin arka planını bilmediğim için bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Vatandaş Ender olarak proje bence doğruydu. Bizim göremediğimiz, bilmediğimiz Büyükşehir'in bildiği konuları açıkça 'şunu istemiyoruz, böyle yapalım' değerlendirmeleri oldu mu bilmiyoruz" dedi.