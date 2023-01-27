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Haberler İzmir İş makinesi evin duvarını deldi

İş makinesi evin duvarını deldi

27.1.2023

İş makinesi evin duvarını deldi

İzmir'in Konak ilçesi Altıntaş mahallesinde bir inşaatın temel kazma çalışmaları esnasında kazı yapan iş makinesi operatörü, başka bir evin duvarını deldi. Büyük bir gürültüyle duvarın bir kısmı yatak odasına yıkılırken, molozlar evin içerisine girdi. O sırada evde bulunan ev sahibi Türkan Nur Akgün, büyük panik yaşadı. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı olayla ilgili soruşturma başlatılırken ev sahibi Akgün, "Sarsıntı üzerine korkuyla yatak odama koştuğumda duvarda büyük bir delik ve içeride moloz yığınları gördüm. Molozlar yatağımın üzerindeydi. Ben şükür ki o esnada başka bir odadaydım. Duvarı deldikten sonra da hiç ara vermeden çalışmaya devam ettiler" dedi.

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