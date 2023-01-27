İzmir’de yağmurun bilançosu ağır oldu! Toprak kayması sonucu otoparktaki araçlar zarar gördü

İzmir'in Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı. Bir otoparktaki araçlar da toprak kayması sonucu zarar gördü.





Çarşıda esnaflık yapan Zafer Çiçek, her yağmurda bu şekilde mağdur olduklarını belirterek, yetkililerden bu soruna çözüm bulmasını istedi. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yolda güçlükle ilerlerken bazı vatandaşlar iş yerlerine geç ulaştı. Bazı bölgelerde ise şiddetli yağmur nedeniyle belediye otobüsleri ve dolmuş seferleri gecikmeli yapılabildi.



HASAR BÜYÜK

Çökme sonucu bir polis aracı ve ticari araç çukura düşerken ekipler araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağanak, Çeşme, Seferihisar ve Urla ilçelerinde de etkisini gösterdi. Gök gürültülü sağanakla birlikte çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Torbalı ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde bir villanın çatısına yıldırım isabet etti. Çatı katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü, binada hasar oluştu. Sağanak nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda da bir gidiş bir geliş uçuş seferi iptal edildi.



YILDIRIM DÜŞTÜ

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi 187/1 Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısına ise sabah saatlerinde yıldırım düştü. Turgut O., isimli vatandaşın yaşadığı çatı katı alevlere teslim olurken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.