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Haberler İzmir İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü

İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü

İzmir’de gece saatlerinde başlayan sağanak yağışta yollar göle döndü, ev ve iş yerlerinde su bastı. Narlıdere ilçesinde ise kısa süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmının çökmesiyle yolun içerisinde düştü.

İHA

27.01.2023, 09:35

İzmir’i sağanak vurdu: Polis aracı çöken yolun içine düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir merkez ve ilçeleri için yapmış olduğu sağanak yağış ikazının ardından gece saatlerinde il genelinde kuvvetli yağış etkili oldu. Narlıdere ilçesinde şiddetli yağışlardan dolayı birçok cadde ve sokak göle dönerken, 9 Eylül Caddesi'nde kısa bir süre önce altyapı çalışması yapılan yolun bir kısmı çöktü. O esnada yolda seyir halinde olan polis aracının da bir kısmı çöken yolun içerisinde düştü. Polis ekipleri el birliğiyle çöken aracı bulunduğu yerden çıkarmak için mücadele ederken, aynı zamanda park halindeki aracının lastiği çukura denk gelen bir vatandaş da kendi imkanlarıyla aracını bulunduğu yerden çıkardı.



Öte yandan, Konak ilçesi Eşrafpaşa Caddesi de kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla adeta göle dönerken, ilçede bazı ev ve iş yerlerinde su baskını olduğu, itfaiye ekiplerinin de suları tahliye etmek için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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