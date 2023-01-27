Özel çocuklara özel karneler

İzmir Balçova'da hizmet veren Çarem 100 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, özel çocukları karneyle sevindirdi. Zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerine ara dönem karnesi veren kurum, çocukların başarılarını bir de pasta keserek kutladı. Merkezin ortağı ve müdürü Arzu Buran ile diğer eğitmenler, dönem içerisinde pek çok konuda başarı gösteren özel çocukların da diğer öğrenciler gibi başarı notlarıyla ödüllendirdiklerini, böylelikle onları şevklendirip başarılarının artmasına imkan sağladıklarını dile getirdi.

■ ERCAN AKGÜN (ÖZEL)