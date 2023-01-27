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Haberler İzmir Sel suları denize karıştı! İzmir Körfezi kahverengiye döndü

Sel suları denize karıştı! İzmir Körfezi kahverengiye döndü

İzmir'de gece saatleri başlayan ve etkisini artıran sağanak nedeniyle su baskınları ve trafik kazaları meydana geldi. Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Kent merkezinde metrekareye düşen yağış miktarının 53 milimetreye ulaştığı açıklandı.

AA

27.01.2023, 15:23 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023, 15:48

Sel suları denize karıştı! İzmir Körfezi kahverengiye döndü

İzmir'de gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.

Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmeye başladı.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, her yağış sonrası benzer manzaranın oluştuğunu belirtti.

Denize akan sel suları nedeniyle İzmir Körfezi'nin rengi kahverengi oldu. Mustafa Kemal Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar, her yağış sonrası benzer manzaranın oluştuğunu belirtti.

Bu süreçte metrekareye Güzelbahçe'de 97, Seferihisar'da 95, Narlıdere'de 82, Karşıyaka'da 72 ve Balçova'da 58 milimetre yağış düştü.

İzmir'de kuvvetli yağışın kentin doğusunda bugün de devam edeceği duyurulurken, sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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