Yaşamak için aç kalıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Hakan ve Duygu Güngör çiftinin 2,5 yaşındaki kızları Azra'ya geçen yıl SMA Tip-2 teşhisi konuldu. İkinci çocukları Nefes Ada'nın doğumuna sayılı günler kala kızları Azra'ya konan teşhisle yıkılan Güngör ailesi, tedavide kullanılan ilaca ulaşabilmek için gerekli olan 1 milyon 817 bin doları toplamak adına kampanya başlattı.

AZRA'NIN ZAMANI DARALIYOR

Hiçbir şekilde yürüyemeyen, hatta emekleyemeyen, zaman zaman kas ağrıları arttığı için hastaneye kaldırmak zorunda kalınan Azra için başlatılan valilik izinli kampanyada şu ana kadar hedefin yüzde 25'lik bölümü toplanabildi. Her geçen gün zamanı daralan Azra'nın ailesinin başlattığı SMS ve bağış kampanyası devam ederken, kızının durumu hakkında bilgi veren Hakan Güngör, tüm hayırseverlerden yardım istedi.

Kızının rahatsızlığını 16 aylıkken öğrendiklerini belirten baba Güngör, "Bugüne kadar bu hastalığa dair herhangi bir belirtisi yoktu. Ayağındaki güç kaybı sonrası gittiğimiz sağlık kuruluşunda yapılan gen testiyle kızımızın SMA hastası olduğunu öğrendik. Azra'nın haberini aldığımızda eşim kızımız Nefes Ada'ya hamileydi" dedi. Çok zor bir süreçten geçtiklerini belirten kaygılı baba, "Sonrasında Valilik izinli kampanyamız başladı. Ülkemizde 'Spinraza' denilen bir tedavi mevcut. Bu hastalığı yavaşlatmaya yönelik, iğneyle yapılan bir tedavi. Bu tedavinin beşinci dozu yapıldı.

13,5 KİLOYU GEÇMEMESİ LAZIM

Asıl ulaşmamız gereken tedavi Dubai'de bulunan 'Zolgensma' denilen bir gen tedavisi. Ve bu tedavi 1 milyon 817 bin dolar. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Geç kalmamamız gerekiyor. Çünkü hastalık sürekli ilerliyor. Şu an Azra yürüyemiyor, oturamıyor. Ellerini kollarını kaybetmeden, hastalık ciğerlerine ulaşmadan kampanyayı bitirip, gereken parayı toplamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Azra'nın tedavi olabilmesi için en önemli kriterlerden birinin 13,5 kiloyu geçmemesi olduğunu belirten anne Duygu Güngör ise "O nedenle kızımı aç yatırmak zorunda kalıyorum. Azra, çoğu zaman açlıktan ağlıyor. Normalde bir anne çocuğunun arkasından tabak ve kaşıkla koşturur daha fazla yedirebilmek için ama ben koşturamıyorum. Maalesef bir kilo kriterimiz var. O nedenle kızıma maalesef istediği şeyleri yediremiyorum. Aç kalıyor. Kızım aç kalmasın, yürüsün koşsun istiyorum dahası 'yaşasın' istiyorum" diye konuştu.

ÖMER DUR