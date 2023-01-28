Adı Cennetçeşme kendisi tam bir virane

İzmir'in arka mahallelerini gezip görüp yazdığımız yazı dizimizde son durağımız Cennetçeşme. İzmir Çevreyolu'nun kenarında Balçova ile Karabağlar arasındaki otoyoldan giderken herkesin gördüğü kömürlük gibi baraka tarzı evlerin olduğu mahallenin adı Cennetçeşme. Adında "cennet" kelimesi geçmesine rağmen bölge halkı resmen cehennem hayatı yaşıyor. Yeni Asır ekibi olarak otoyoldan giriş yaptığımız mahallede, evlerin çoğu tapusuz. Ne alt yapı var ne üst yapı. Ne de bir çevre düzenlemesi. Ayrıca bir çok sokakta elektrik aydınlatma direkleri de yok.

EVLERİN PİSLİĞİ DEREYE AKIYOR

OTOYOL kenarındaki dere içine yapılan evlerin kanalizasyonları plastik borularla dereye akıyor. Yazın dayanılmaz kokudan ve sinekten durulmayan mahallede, yıkık dökük viraneyi andıran evlerin bacaları da soba borusundan. Mahallede uzun yıllardır bir kentsel dönüşüm için harekete geçilmezken, mahallenin otoyoldan geçerken görüntüsü İzmir adına utanç veriyor. Aslında mahallenin konumu çok güzel. Bir tarafı otoyol, diğer tarafı Körfez manzarası ancak maalesef hak ettiği yerde değil. Dere kenarına yapılan evlerde herhangi bir sel felaketinde büyük tehlike yaşayabilir.

KENTİN İMAJINA ZARAR VERİYOR

ALT yapısı plastik borudan olan bir mahallenin ne kadar ilgisizliğe terk edildiğini söylemeye sanırım gerek yok. Bu kadarı da olmaz dedirten manzaralarla karşılaştığımız Cennetçeşme semti çok göz önünde olmasına rağmen yıllardır ilgisizliğe terk edilmiş mahallelerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu kentin yöneticilerinin böyle ilgisiz kalan mahallelere karşı bir an önce kentsel dönüşümü harekete geçirmeleri gerekiyor.





'BURAYA ATM YAPILMASINI İSTİYORUZ'

Cennetçeşme Mahallesi Muhtarı İbrahim Emen, "Mahallede kentsel dönüşüm olmadığı için doğru düzgün bir hizmet alamıyoruz. 2009 yılından beri bekliyoruz ama bir gelişme yok. Çok sayıda tapusuz gecekondumuz var. Yaklaşık 300'e yakın tapusuz ev var. Vatandaşlarımız imar planı hayata geçmediği için çok mağdur. Mahallemizde yaşlıların emekli maaşlarını çekmesi için bir bankamatik bile yok. Buraya ATM yapılmasını istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN/ERCAN AKGÜN