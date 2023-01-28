Belediyeler yan yattı vatandaş çamura battı

İzmir'in kent merkezi başta olmak üzere çevre ilçelerde de etkili olan sağanak yağış ve fırtına yine hayatı felç etti. İzmir kent merkezi ve ilçelerine gece saatlerinden itibaren metrekareye düşen yağış miktarı ortalama 58 ile 97 milimetreye ulaştı.

KEMERALTI ÇARŞISI YİNE AYNI

Bazı ev ve işyerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeni ile bazı araçlar yolda kaldı, bazıları ise trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda da trafik kazaları yaşandı. Denize akan sel suları nedeni ile İzmir Körfezi kahverengi oldu. Şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, bir apartmanın istinat duvarı devrildi, bir evin çatısına düşen yıldırım da yangına neden yol açtı. Çiğli ve Konak ilçelerinde zemin katlardaki dairelerde su baskınları yaşandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yağmur sularını tahliye etmek için çaba harcadı. Tarihi Kemeraltı Çarşısı da her yağmurda olduğu gibi bu sağanak yağıştan da nasibi aldı. Tarihi çarşıda birçok işyeri sular altında kaldı. Vatandaşlar suyu temizlemeye çalışırken, belediye ekipleri de sel sularını tahliye etmek için harekete geçti. Çarşıda esnaf olan Zafer Çiçek, her yağmurda bu şekilde mağdur olduklarını belirterek yetkililerden soruna kesin bir çözüm bulmasını istedi.

POLİS ARACI ÇUKURA DÜŞTÜ

Narlıdere ilçesi 9 Eylül Caddesi'nde ise yağışın etkisiyle yolda çökme meydana geldi. Çökme sonucu bir ihbara giden polis aracı ile ticari bir araç çukura düştü. Konak'ın Gürçeşme semtinde de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı çalışması için kazıp üzerini toprakla kapattığı çukura çalışmaları yürüten taşeron firmanın kamyonu düştü. Seferihisar ilçesinin de birçok noktası yağmur sularının altında kaldı. Menemen ilçesinde ise bir apartmanın yanındaki istinat duvarı yıkıldı. İstinat duvarının altında kalan park halindeki 3 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

KÖRFEZ KAHVERENGİYE DÖNDÜ

Sabahın ilk ışıkları ile birlikte denize akan çamurlu sel suları İzmir Körfezi'nin de rengini değiştirdi. İzmir Körfezi kahverengiye dönerken, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda yürüyüşe çıkan vatandaşlar her yağış sonrası benzer manzaranın oluştuğunu belirtti

METİN BURMALI